Niğde'de caddelerde sigara ve yiyecek-içecek tüketme yasağına uyulmuyor
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Niğde'de caddelerde sigara ve yiyecek-içecek tüketme yasağına uyulmuyor

NİĞDE'de, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle kentin işlek cadde ve bulvarlarında vatandaşların maskelerini çıkarmasına neden olacak sigara, yiyecek, içecek gibi maddelerin gezerek tüketilmesinin yasaklanmasına rağmen vatandaşların çoğunun bu yasaklara uymaması dikkat çekti.

Niğde'de caddelerde sigara ve yiyecek-içecek tüketme yasağına uyulmuyor
21.08.2020 08:48 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:51

NİĞDE'de, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle kentin işlek cadde ve bulvarlarında vatandaşların maskelerini çıkarmasına neden olacak sigara, yiyecek, içecek gibi maddelerin gezerek tüketilmesinin yasaklanmasına rağmen vatandaşların çoğunun bu yasaklara uymaması dikkat çekti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde maska takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından İl Pandemi Kurulu kararınca kent merkezinde yoğunluk yaşanması ihtimal caddeler olan Bor, Dr. Samiyağız, Atatürk (Bor Yolu), İstasyon, Bankalar, Terminal ve Yeniçarşı caddelerinde maske çıkarılmasına neden olacak sigara, yiyecek ve içecek gibi maddelerin cadde boyu gezerek tüketilmesi yasaklandı. Ancak, bazı vatandaşların bu yağa uymadıkları ve toplum sağlığını hiçe saydıkları görüldü. Kurallara uyan vatandaşlar ise sağlığı tehdit eden kişilere isyan etti.   

DHA muhabirine konuşan bazı vatandaşlar, Valilik tarafından alınan kararı yerinde bulduklarını, ama vatandaşların bu yasaklara uymadıklarını söyledi. Bazı vatandaşların sigara içmek ve dondurma yemek için maskelerini çenelerinin altına indirdiğini anlatan Güner Şekerci, virüsü bu şekilde yenmenin mümkün olmadığını, herkesin alınan kurallara uyması gerektiğini dile getirdi.Kentte esnaflık yapan Muhammet Onkun ise, "Valilik tarafından alınan kurallara vatandaş olarak uymamız lazım. İlimizde her geçen gün vaka sayılarımız artmaktadır. Valiliğimiz tarafından alınan karar yerinde bir karar ama vatandaşlarımızda inşallah uyar. Vatandaşlarımız görsün ilimizde ve ülkemizde vakalar artıyor. Ortalık çok kötü. Genel olarak şöyle baktığımızda vatandaşlarımız hiç uymuyor" diye konuştu.

Yasaklara genellikle gençlerin uymadığını belirten bazı vatandaşlar, gençler yasaklara uyma konusunda daha çok göstermesi gerektiğini vurguladı. 


Kaynak: DHA

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