Niğde'de caddelerde gezerek yiyecek, içecek tüketmek yasaklandı NİĞDE'de koronavirüs vakalarının artması nedeniyle kentin işlek cadde ve bulvarlarında vatandaşların maskelerini çıkarmasına sebep olacak sigara, yiyecek, içecek gibi maddelerin gezerek tüketilmesi yasaklandı.

NİĞDE'de koronavirüs vakalarının artması nedeniyle kentin işlek cadde ve bulvarlarında vatandaşların maskelerini çıkarmasına sebep olacak sigara, yiyecek, içecek gibi maddelerin gezerek tüketilmesi yasaklandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi. Şimşek'in yanı sıra Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vali yardımcıları ile kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, koronavirüs salgını süresince yapılan çalışmalar değerlendirilerek, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınacak önlem ve kararlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılışında, özellikle son bir ay içerisinde kentteki vaka sayılarında artış gözlendiğine değinen Vali Yılmaz Şimşek, "Vaka sayılarının düşmesi için toplu olarak bir araya gelinen pazar yeri, iş alanları, düğün solanları gibi alanlarda devam eden denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Tüm hedefimiz ilimizdeki koronavirüs vaka sayılarını okulların açılma tarihi olan 21 Eylül tarihine kadar daha düşük seviyelere getirmek olmalıdır. Bunun için başta tüm kamu kurumlarımız olmak üzere herkese görev düşüyor. Ümit ediyorum ki; bu salgını hep birlikte yeneceğiz" dedi.İl Pandemi Kurulu'nun aldığı karalar ise şöyle: - 65 yaş ve üzeri ile 15 ve altındaki vatandaşlar, birinci derece yakını olmadığı takdirde düğün, nişan, sünnet düğünü, taziye, mevlit gibi programlara katılamayacak.65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-12.00 saatleri arasında pazar yerlerine gidebilecek.65 yaş ve üzeri vatandaşların yalnızca 08.00- 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Park ve çay bahçelerinde sosyal mesafe korunacak ve her masada en az 2 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacak. - Kent merkezinde yoğunluk yaşanması ihtimal caddelerinden olan Bor Caddesi, Dr. Samiyağız Caddesi, Atatürk Caddesi (Bor Yolu), İstasyon Caddesi, Bankalar Caddesi, Terminal Caddesi ve Yeniçarşı Caddesi'nde maske çıkarılmasına sebep olacak sigara, yiyecek ve içecek gibi maddelerin cadde boyu gezerek tüketilmesi yasaklandı.-Tarım işçilerinin taşınmasına yönelik gerekli kontroller sıkılaştırılacak.

- Sokak düğünlerinde yemek verilmesi ve ambalajsız ikramlar yasaklandı.

Kaynak: DHA