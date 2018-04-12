Niğde'de "Bylock" Operasyonu

Niğde'de "Bylock" Operasyonu

Niğde'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Niğde'de

Niğde'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen kişi tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 4 aydır yakalama kararı bulunan Türkçe öğretmeni Volkan A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Volkan A. adına kayıtlı 7 hattın ikisinde ByLock olduğu ve Bank Asya'da hesabının bulunduğu öğrenildi.

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