Niğde'de ByLock kullandıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı
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Niğde'de ByLock kullandıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı

Niğde'de ByLock kullandıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde 5 adrese düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, R.Ü, S.B. ve R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, D.N.D. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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