Niğde'de buzlanan yolda otomobil takla attı: 4 yaralı

ADANA (İHA) - Niğde'de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Adana Otobanı Göbekli Dağ yakınlarında A.G. yönetimindeki 34 RB 5492 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - NİĞDE

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