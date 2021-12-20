Niğde'de buzlanan yolda otomobil takla attı: 4 yaralı - Haberler
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Niğde'de buzlanan yolda otomobil takla attı: 4 yaralı

Niğde'de buzlanan yolda otomobil takla attı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

ADANA (İHA) - Niğde'de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Adana Otobanı Göbekli Dağ yakınlarında A.G. yönetimindeki 34 RB 5492 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - NİĞDE

Niğde'de buzlanan yolda otomobil takla attı: 4 yaralı

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