Niğde'de büyüme ve gelişme hızı ile et verimi yüksek koyun ıslah edildi
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Niğde'de büyüme ve gelişme hızı ile et verimi yüksek koyun ıslah edildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan ıslah çalışmalarında, 4 ayda 45 kilogram canlı ağırlığa ulaşabilen Akkaraman koyunu geliştirildi.

Niğde'de büyüme ve gelişme hızı ile et verimi yüksek koyun ıslah edildi
24.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:11

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan ıslah çalışmalarında, 4 ayda 45 kilogram canlı ağırlığa ulaşabilen Akkaraman koyunu geliştirildi.

Bor ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda modern teknolojilerle kurulan merkezde, 62 büyükbaş, 251 küçükbaş ve 8 bin 500 kanatlı havyan yetiştiriliyor.

Aynı zamanda Tarım Bilimleri ve Teknolojileri fakültesi öğrencilerinin uygulama yapma imkanı bulduğu merkezde, bölge halkının hizmetine sunulmak üzere küçükbaş hayvan ıslah çalışmaları da yürütülüyor.

Bu kapsamda 2019'da başlayan çalışmalarda, Akkaraman ırkı koyunlar, ıslah edilip büyüme ve gelişme hızı ile et verimleri artırılarak bölge çiftçilerinin hizmetine sunuluyor.

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Ayhan Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçükbaş biriminde 3 farklı koyun ırkının bulunduğunu ve ana çekirdek sürülerini Akkaraman koyunlarının oluşturduğunu söyledi.

Ayrıca Sivas'tan getirilen Kangal Akkaramanları ve Bafra koyunları üzerinde de çalışma yaptıklarını belirten Ceyhan, "Üzerinde odaklandığımız alan Akkaraman koyunları. Niğde'de küçükbaş hayvancılığın neredeyse tamamını bu tür koyunlar oluşturuyor. Uyguladığımız saf yetiştirme ıslah programıyla Akkaraman koyunlarının özellikle büyüme, gelişme ve yaşama gücü özelliklerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Mevcut iklim, besleme ve bakım koşullarında Akkaraman koyun ırklarının Kangal Akkaraman koyunlarıyla ıslah ederek çiftçilerimizin kaliteli damızlık taleplerini karşılamak istiyoruz." diye konuştu.

İlk 6 aylık gelişim performansları test edildi

Ceyhan, 2019'da başladıkları ıslah çalışmaları kapsamında ilk kuzuları aldıklarını, gelişim performanslarına göre seçilen erkek ve dişi damızlıkların hazır olduğunu aktardı.

Islah çalışmasında özellikle Akkaraman koyun ırklarının büyüme ve gelişme özellikleri üzerinde durduklarına vurgu yapan Ceyhan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ıslah çalışması neticesinde Akkaraman kuzularının sütten kesime kadar olan performanslarının çok daha yüksek olduğunu tespit ettik. Yine uyguladığımız ıslah modeliyle kuzuların yaşama güçlerinin yüzde 98 dolayında olduğunu gördük, bu oldukça yüksek bir rakam. Kuzuların ilk 6 aylık dönemdeki gelişim performanslarını test ettik. Akkaraman kuzularının 4 aylık süre içinde 45 kilogram ağırlığa geldiklerini gördük. Yem tüketimlerinin de etçi ırk olarak bildiğimiz yabancı orijin ırklarla benzer özelliklerde olduğunu çalışmalarla tespit ettik. Bu kapsamda elde ettiğimiz yeni damızlık materyalleri çiftçilerimize hazır hale getirdik."

"Yerli ırkları geliştirip çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da tarım sektörünün, üniversitenin stratejik önceliklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda üniversitenin akademik örgütlenme, sektörel iş birliği ve araştırma, geliştirme anlamında ön plana çıktığına dikkati çeken Kar, "Merkezimiz, arıcılık, büyükbaş, küçükbaş ve etlik ve yumurta piliç alanında araştırma geliştirme alt yapısına sahip modern bir tesis. Şu an büyükbaş, etlik ve yumurtalık piliç ve küçükbaş alanları faaliyette. Burada yerli ırkları geliştirip çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan ise merkezde öğrencilerin uygulama yapma imkanının da bulunduğuna işaret etti.

Öğrencilerin iş hayatına atıldıklarında farklarını göstereceklerine inandığını dile getiren Çalışkan, "Öğrencilere, bitkisel üretimden hayvansal üretime, tarımın teorisinden uygulamasına bütün alanlarda çok donanımlı bir eğitim ortamı sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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