Niğde'de Bozköy beldesi karantinaya alındı NİĞDE'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Çiftlik Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda koranavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçemize bağlı Bozköy beldesi 06 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA