Niğde'de BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi
Niğde'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi jandarma tarafından engellendi.
15.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:52
Niğde'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi jandarma tarafından engellendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk-Belkaya köyü arasında bir tankerin BOTAŞ boru hattına yakın yerde gezdiği bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.
Ekipler, bölgede yaptığı aramada 33 R 9184 plakalı çekici ile 31 ACU 859 plakalı tankerin durduğunu tespit etti.
Yapılan kontrollerde boru hattına vana takılmak suretiyle yaklaşık 3 kilometre boru çekilerek hırsızlık yapıldığı belirlendi.
Ekipleri görerek kaçan şüphelilerin, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çekici ve tankere el konuldu.
Kaynak: AA