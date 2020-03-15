Niğde'de BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi Niğde'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi jandarma tarafından engellendi.

Niğde'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi jandarma tarafından engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk-Belkaya köyü arasında bir tankerin BOTAŞ boru hattına yakın yerde gezdiği bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, bölgede yaptığı aramada 33 R 9184 plakalı çekici ile 31 ACU 859 plakalı tankerin durduğunu tespit etti.

Yapılan kontrollerde boru hattına vana takılmak suretiyle yaklaşık 3 kilometre boru çekilerek hırsızlık yapıldığı belirlendi.

Ekipleri görerek kaçan şüphelilerin, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çekici ve tankere el konuldu.

Kaynak: AA