Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
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Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

15.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:14
Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan ve ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan ve ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki M.Y. (48) ile S.Y. (47) çifti, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta konuşmak için buluştu.

Çiftin aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.Y, kocasının belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı.

Eşinin peşinden giden M.Y, marketin içinde S.Y'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, M.Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çiftin 2 çocuklarının bulunduğu, S.Y'nin sınıf öğretmeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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