Niğde'de boru fabrikasında yangın
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Niğde'de boru fabrikasında yangın

Niğde'de boru fabrikasında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de bulunan plastik boru fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Niğde'de bulunan plastik boru fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde 14.00 sıralarında bulunan plastik boru fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, fabrikanın bahçe kısmında çıkan yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, olay yerine gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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