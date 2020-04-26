Niğde'de bir köyde karantina uygulaması sona erdi
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
26.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:26
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Kovid-19'un yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan'da karantina tedbirleri uygulanmaya başlanan köyde, sağlık taraması yapıldı.
Tarama sonucu şüpheli vakaya rastlanılmayan köyde, karantina uygulamasına son verildi.
Kaynak: AA