Niğde'de bir köy karantinaya alındı Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bor Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfsızsıhha Kurulu kararınca Karanlıkdere köyü, artan pozitif vaka ve temas sebebiyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İstisnalar haricinde giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde, vatandaşların maske kullanması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi ve zorunlu olmadıkça evden çıkmaması istendi.

Kaynak: AA