Niğde'de bir köy karantinaya alındı
Niğde'de bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
02.07.2020 22:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:38
Niğde'de bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Çamardı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzısıha Kurulu kararınca, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı Kocapınar köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Karar gereğince köyde yaşayan vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları istendi.
Kaynak: AA