Niğde'de bir köy karantinaya alındı
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Niğde'de bir köy karantinaya alındı

Niğde'de bir köyün yeni tip koronavirüs (Kovd-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Niğde'de bir köy karantinaya alındı
23.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:09

Niğde'de bir köyün yeni tip koronavirüs (Kovd-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yaylayolu köyünde 8 vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Salgının kontrol altına alınması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince köye giriş ve çıkışların yasaklandığı vurgulanan açıklamada, "Köyün 23 Haziran saat 17.00 itibarıyla ikinci bir karara kadar Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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