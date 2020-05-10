Niğde'de bir kişinin koronavirüs nedeniyle çadırda kaldığı ve memleketine gidemediği iddiasına...
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Niğde'de bir kişinin koronavirüs nedeniyle çadırda kaldığı ve memleketine gidemediği iddiasına...

Niğde'de bir kişinin koronavirüs nedeniyle çadırda kaldığı ve memleketine gidemediği iddiasına...
10.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 10.05.2020 19:10

Niğde'de bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalacak yer bulamayıp çadırda kaldığı ve şehir dışına çıkmadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Niğde'de bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalacak yer bulamayıp çadırda kaldığı ve şehir dışına çıkmadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Abdullah Çankaya isimli kişi hakkında bazı yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerle ilgili kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi için açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Adı geçen kişinin Sakarya'dan Niğde'ye çalışmak için geldiği ve bir süre çeşitli kafelerde çalıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahıs, kalacak yer için valiliğimize başvurdu, valiliğimizce kendisine kalacak yer gösterildi ve şahsı gösterilen yerde kalmadı. Ayrıca kendisine seyahat izin belgesi düzenlendi ve 10 Mayıs'ta memleketine gitmesi için araç ayarlandı. Ancak şahıs, Niğde'de kalacağını, iş bulup çalışacağını ve memleketine gitmek istemediğini beyan ederek otobüsten indi. Güvenlik Şube Müdürlüğüne davet edilen şahısın gitmek istemediğine dair beyanını, kendi imzasıyla da onayladı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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