Son dakika haberi... Eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

04.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:01
Son dakika haberi... Eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Niğde'de tartıştığı eski eşini bıçakla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Niğde'de tartıştığı eski eşini bıçakla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde M.K. (47) ile boşandığı eşi Halime T. (43) ile tartıştı.

Kavgaya dönen olayda M.K., Halime T.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan M.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce alınan uzaklaştırma kararı biten şüpheli M.K.'nın eski eşini gece iş dönüşü öldürdüğü bildirildi.

İki çocuk annesi H.T.'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Ulukışla ilçesine bağlı Güney köyünde toprağa verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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