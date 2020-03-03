Niğde'de bir hastanın böbreğinden 100 taş çıktı

03.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:44

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ameliyatla bir hastanın böbreğinden 100 taş çıkarıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle üniversite hastanesine başvuran ve muayenesinde böbreğinde çok sayıda taş olduğu tespit edilen Bayram Güngör (45), Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun tarafından ameliyat edildi.

Güngör'ün böbreğinden 100 taş çıkarıldı.

Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastamızın tek böbreği vardı. Bu böbreğin de neredeyse tamamını taş kaplamış durumdaydı. Bu boyuttaki bir ameliyatı kapalı olarak ilk defa yaptık. Hastamız iki gün içerisinde sağlığına kavuştu. Eskiden açık yapılan ameliyatların ardından hasta neredeyse bir ay yürüyemiyordu." diye konuştu.

Öztorun ise kapalı ameliyatla hastanın daha hızlı sağlığına kavuştuğunu ve kısa sürede taburcu olacağını dile getirdi.

Ameliyatla yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten Bayram Güngör de "Kendimi iyi hissediyorum. Taşları hatıra olarak saklayacağım." dedi.

Kaynak: AA