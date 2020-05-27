Niğde'de bir evde kalaşnikof tüfek ile şarjör ve fişekler ele geçirildi
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Niğde'de bir evde kalaşnikof tüfek ile şarjör ve fişekler ele geçirildi

Niğde'de bir evde kalaşnikof silah ve 2 tabanca ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Niğde'de bir evde kalaşnikof tüfek ile şarjör ve fişekler ele geçirildi
27.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:36

Niğde'de bir evde kalaşnikof silah ve 2 tabanca ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri, Ulukışla ilçesi Kılan köyünde A.U'nun evinde uzun namlulu silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evde yaptıkları aramalarda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 5 şarjör ve 553 fişek, 2 tabanca ile onlara ait 4 şarjör ve 47 fişek buldu.

Silah, tabanca, fişek ve şarjöre el koyan ekipler, şüpheli A.U. hakkında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından işlem başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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