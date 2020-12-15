Niğde'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Niğde'de bir evde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.

Niğde'de bir evde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alay beldesinde izinsiz kazı yürütüldüğü ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evin altına kazılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünelde, 9 plastik kova, çapa, demir manivela, 3 kürek, 2 kazma, yaklaşık 5 metre uzunluğunda ucunda demir kanca bulunan ip, metre, 12 kalem pil, el ve baş feneri, 3 projektör ile uzatma kablosu ele geçirdi.

Operasyonda, izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul