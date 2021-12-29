Niğde'de bir evde 9 tabanca 7 av tüfeği ele geçirildi
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız 9 tabanca, 7 av tüfeği ile torna makinesi bulundu.
Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız 9 tabanca, 7 av tüfeği ile torna makinesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Tepeköy'de D.N'nin evinde silah olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin evine düzenledikleri operasyonda ruhsatsız 9 tabanca, 7 av tüfeği, tüfek ve tabancalara ait mekanizma parçaları, define arama dedektörü, silah imalatında kullanılan torna makinesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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