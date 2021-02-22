Niğde'de bir esnaf müşterilerini omzundan ayırmadığı papağanı "Paşa" ile karşılıyor
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Niğde'de bir esnaf müşterilerini omzundan ayırmadığı papağanı "Paşa" ile karşılıyor

22.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:28
Niğde'de bir esnaf müşterilerini omzundan ayırmadığı papağanı

Niğde'de kuruyemiş dükkanı işleten Kuddusi Issı, günün büyük bölümünde omzunda taşıdığı "Paşa" adlı papağanını yanından ayırmıyor.

Niğde'de kuruyemiş dükkanı işleten Kuddusi Issı, günün büyük bölümünde omzunda taşıdığı "Paşa" adlı papağanını yanından ayırmıyor.

Bor ilçesi Belediye Caddesi'ndeki dükkanını Paşa ile açan Issı, müşterilerini papağanıyla karşılıyor.

Issı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavruyken aldığı papağanın kendisine arkadaş olduğunu ve ona bir evlat gibi baktığını söyledi.

Paşa'nın kendisini sevdirmek için cilveler yaptığını belirten Issı, "Bu bizden vazgeçemiyor, biz de ondan vazgeçemiyoruz. Papağanım omzumda geziyor. Ben nereye gidersem papağanım da geliyor. Sabah kalkınca 'Baba dükkana gidelim, hadi baba eve gidelim, ayaklarım üşüdü içeri girelim.' diyor. Sadakat, sahiplenme, kıskanma özellikleri olan bir hayvan. Aşağı yukarı 500'ün üzerinde kelime konuşabiliyor. Sohbet, dua eder, zikir çeker, ilahi okur, bizim için değişik bir hobi. İyi bir arkadaş, evlat." diye konuştu.

Her şeyi papağanıyla yaptığını anlatan Issı, şunları kaydetti:

"Bizimle kahvaltı yapar, yemek yer. İstediğini işaret eder, veririz. İlgilenmediğim zaman hemen küser. Torunlarımı kıskanır, onları sevmemi istemez. Hemen döner ilgilenmez veya onlara zarar vermeye çalışır. Eşimle yaklaşmamı istemez. Bu da bizim ailemizin bir ferdi. Hissi davranan bir kuş. Ani hareketler yaparak korkutmadıktan sonra papağan kimseye bir şey yapmıyor. Keyfi yerinde olduğu zaman güzel konuşuyor. Bana çok düşkün. Dışarıya çıkarıyorum, ben gidiyorum dediğimde hemen omzuma geliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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