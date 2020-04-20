Niğde'de bir beldede karantina uygulaması sona erdi
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
20.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:52
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 6 Nisan'da Bozköy beldesinde başlatılan karantinanın kaldırıldığı belirtildi.
Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Nisan'da merkeze bağlı Alay beldesinde, 12 Nisan'da Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.
Kaynak: AA