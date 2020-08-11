Niğde'de bir belde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Niğde'de bir beldede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
11.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:12
Niğde'de bir beldede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Merkeze bağlı Karaatlı beldesi, Kovid-19 vaka sayısının birden çok olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantinaya alındı.
Belde sakinlerine, bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA