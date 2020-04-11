Niğde'de bir belde daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Niğde merkeze bağlı bir belde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Niğde merkeze bağlı bir belde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Alay beldesinin bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "Karar gereğince, adı geçen kasabamızda vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemesi, evlerinde kalarak kasaba sınırları dışına çıkmaması, izolasyon kurallarına uyması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Niğde'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan'da Altunhisar ilçesi Ulukışla köyü, 6 Nisan'da Altunhisar ilçesi Karakapı ve Çiftlik ilçesi Bozköy beldeleri karantina altına alınmıştı. Kaynak: AA