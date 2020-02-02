Niğde'de bıçaklı kavga: 1 ölü

02.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:30

Niğde'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde Yeni Çarşı Matbaa Sokak'ta M.A.A. ile O.S. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.A'nın, yanında taşıdığı bıçakla O.S'yi yaraladığı öne sürüldü.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA