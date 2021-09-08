Niğde'de beyaz lahana hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde'de beyaz lahana hasadı başladı

Niğde'de beyaz lahana hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Beyaz lahana üretiminde Türkiye birincisi olan Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde lahana hasadı başladı.

Beyaz lahana üretiminde Türkiye birincisi olan Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde lahana hasadı başladı. Lahana tarlada tane 3 ila 4 lira arasında alıcı buluyor.

Lahana üretimi yapan Kaynarca Köyü Muhtarı Ferit Başer, köyde 15 bin dekarda yaklaşık 21O bin ton lahana üretildiğini söyledi. Türkiye'nin her bölgesine ve yurt dışına da lahana gönderdiklerin söyleyen Muhtar Başer; "Geçim kaynağımız yıllardır lahanadır. Tane olarak 3 ila 4 lira arası pazarlama yapıyoruz. Birinci kırım 4 lira ikinci kırım 3 lira olarak pazarlıyoruz. Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz. Girdilerin yükseldiğinden ekimlerimiz düştü. Lahana üretiminde Türkiye genelinde birinciyiz. Bu sene ümitliyiz. 2 tırı ihracata gönderdik. İnşallah onun devamı gelecek. İç tüketim bu günlerde az ama kışa doğru bu tüketimin artmasını bekliyoruz" dedi.

Lahana Üretici Yunus Emre Akbulut ise; "Lahanamız organik damlama sistemiyle yetişiyor. Bunlar bizim ata tohumumuz. Şu an fiyatımız 4 liraya gidiyor. Bu sene iyi bir kazanç bekliyoruz. Bu sene 100 dönüm kadar ektim. 180 bin lahana eder" diye konuştu.

Lahana Üreticisi Mahir Uyanık da verimin güzel olduğunu aktararak; "Lahana sezonumuz güzel açıldı. Verim güzel. Hastalık yok. İçtiğimiz su ile suluyoruz. Sarmasını, turşusunu vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile tüketebilirler" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Niğde'de beyaz lahana hasadı başladı
Niğde'de beyaz lahana hasadı başladı
Niğde'de beyaz lahana hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor.'
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor."
Siemens Türkiye, 5 günlük babalık iznini 2 haftaya çıkardı
Siemens Türkiye, 5 günlük babalık iznini 2 haftaya çıkardı
Helikoptere bağlı sepetle elektrik iletim hatlarına bakım yaparken ölüme meydan okuyorlar
Helikoptere bağlı sepetle elektrik iletim hatlarına bakım yaparken ölüme meydan okuyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Cristiano Umut Meraş Ünal Karaman Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Niğde'de beyaz lahana hasadı başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:10:52. #1.16#

title