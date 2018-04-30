Niğde'de Berat Kandili Kutlandı
Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili, Niğde'de Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi.
Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili, Niğde'de Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi.
Berat Kandili nedeniyle Kendirli Kendirli Camisi'nde düzenlenen programda, vaaz verildi ve imam hatip öğrencileri Kur-an'ı Kerim okuyup ilahi söyledi.
Camiyi dolduran müminler, namaz kılıp dua etti.
Hayırseverler tarafından cemaate kandil simidi, lokum ikram edildi.
Programa, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da katıldı.