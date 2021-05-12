Niğde'de Belediyeden mezarlıkları ziyaret edemeyenlere canlı yayın hizmeti
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Niğde'de Belediyeden mezarlıkları ziyaret edemeyenlere canlı yayın hizmeti

İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN - Haberler | Yaşam

Niğde'de Belediyeden mezarlıkları ziyaret edemeyenlere canlı yayın hizmeti Niğde Belediyesi kısıtlamadan dolayı mezarlık ziyareti yapamayanlar için Derbent Mezarlığı ve Niğde Şehitliğinde, Kur-an'ı Kerim programı düzenledi.

Niğde'de Belediyeden mezarlıkları ziyaret edemeyenlere canlı yayın hizmeti

NİĞDE - Niğde Belediyesi kısıtlamadan dolayı mezarlık ziyareti yapamayanlar için Derbent Mezarlığı ve Niğde Şehitliğinde, Kur-an'ı Kerim programı düzenledi.

Mezarlığa uzak olan vatandaşlar Sosya Medyadan canlı yayınla programı vatandaşlara duyurdu. Evi mezarlığa yakın olan vatandaşlar ise mezarlığı ziyaret ederek, dua okudu, kabirleri temizledi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, salgın nedeniyle arefe günü mezarlık ziyaretinin yapılamadığını söyledi.

Belediye olarak uzakta olup da kabir ziyareti yapamayanlar için aracı olmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hocalarımız dualarını okudu, biz de sosyal medya aracılığıyla Derbent Mezarlığımızı hemşehrilerimizin evine kadar getirmiş olduk. Pandemi sürecinde yaşadığımız son bayram olur. Bayramlarda kucaklaşmayı, büyüklerimizin ellerinde öpmeyi, çocuklarımıza sarılmayı özledik. Maalesef birçok Müslüman kardeşimiz, şu an acı çekiyor. Bombalar altında bayramı kutlayacaklar. Bu mübarek günlerde, başta Gazze'de kardeşlerimizin acıları ve İsrail terörü son bulur.

Niğde'de Belediyeden mezarlıkları ziyaret edemeyenlere canlı yayın hizmeti
Niğde'de Belediyeden mezarlıkları ziyaret edemeyenlere canlı yayın hizmeti
Niğde'de Belediyeden mezarlıkları ziyaret edemeyenlere canlı yayın hizmeti
Niğde'de Belediyeden mezarlıkları ziyaret edemeyenlere canlı yayın hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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