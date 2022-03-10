Niğde'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Niğde'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Yoğun olarak gerçekleşmesi beklenen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı bir takım tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde faaliyet gösteren tüm eğitim ve öğretim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kreşler, anaokulları, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde, 11 Mart tarihinde bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi, bu kapsamda 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile çalışanlar ile engelli personelin, kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının anılan tarihte bir gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."