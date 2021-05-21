Niğde'de bekçiler bir ayda çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı

Niğde'de nisan ayında yapılan çalışmalarda, çeşitli sulardan aranan 28 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de nisan ayında yapılan çalışmalarda, çeşitli sulardan aranan 28 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yaya devriye olarak görevlerini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasında aktif görev alıyor.

Bekçiler tarafından nisan ayında yapılan çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 40 fişek ele geçirildi, aralarında silahlı yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.

20 şüpheliden yaklaşık 200 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçiren bekçiler, toplam 50 şüpheliye de işlem yaparak, adli mercilere sevkini sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul