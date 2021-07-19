Niğde'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Niğde Valiliği bayramlaşma töreni düzenledi.

Niğde Valiliği bayramlaşma töreni düzenledi.

Valilik tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Şimşek ve protokol üyeleri katılımcılarla bayramlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul