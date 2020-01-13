Niğde'de başkasının yerine ehliyet sınavına giren 'joker' yakalandı

13.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:50

NİĞDE'de, başkasının yerine ehliyet sınavına giren ve 'joker' olarak tanınan kişi, polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Kentte, başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve 'joker' olarak bilinen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Niğde E-Sınav Merkezi'nde yapılan sınava Y.Ç. yerine M.S.'nin girdiğini tespit etti. Joker olarak sınava girdiği belirlenen M.S., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA