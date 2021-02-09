Niğde'de balık kolilerine gizlenmiş 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

Niğde'de yolcu otobüsünde balık kolilerine gizlenmiş 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Niğde'de yolcu otobüsünde balık kolilerine gizlenmiş 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan aramalarda narkotik madde arama köpeği "Cessi", otobüsün bagaj kısmında balıkların bulunduğu kolilere tepki verdi.

İncelenen 6 kolinin içinde 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden Suriye uyruklu Ö.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul