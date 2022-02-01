NİĞDE'DE BAKIR FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN - Haberler
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NİĞDE'DE BAKIR FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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NİĞDE'de bakır kablo imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.

BOR, NİĞDE (DHA) - NİĞDE'de bakır kablo imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar oluştu.

Bor, Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bakır kablo imalatı yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD ile Niğde ve Bor belediyelerinden itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik malzemelerin tutuştuğu yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

Görüntü-Dökümü

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-Yangına müdahale edilirken görüntü

-Yanan yerlerden görüntü

Detay görüntüler

Haber-Kamera Ali KADI NİĞDE, (DHA)

NİĞDE'DE BAKIR FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

NİĞDE'DE BAKIR FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

NİĞDE'DE BAKIR FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Yangın, Niğde, Bor, Güncel, Haber

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