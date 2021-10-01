Niğde'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Haberler
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Niğde'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız başkanlığında, bağımlılıkla mücadele eğitim toplantısı düzenlendi.

NİĞDE (AA) - Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız başkanlığında, bağımlılıkla mücadele eğitim toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevindeki toplantıya, Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Altay, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Altınok ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Yıldız yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın bağımlıkla mücadelede önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Toplantıda paydaş kurum müdürleriyle bir araya geldiklerini belirten Yıldız, 2022 yılında Niğde'de bağımlılıkla mücadelede hangi hedefe ulaşacaklarını, görev alacak arkadaşların neler yapacağıyla ilgili görüştüklerini aktardı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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