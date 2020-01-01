Niğde'de bağ evini soyan 2 şüpheli yakalandı
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Niğde'de bağ evini soyan 2 şüpheli yakalandı

Niğde'de bağ evinden hırsızlık yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

01.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:30
Niğde'de bağ evini soyan 2 şüpheli yakalandı

'de bağ evinden hırsızlık yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesindeki bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden İl Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakaladı.

Evden dizüstü bilgisayar ve çeşitli eşya çalan A.U. ve S.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, evdeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kar maskeli hırsızların pencereden içeri girmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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