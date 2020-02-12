Niğde'de aynı aileden 6 kişi sobadan zehirlendi
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Niğde'de aynı aileden 6 kişi sobadan zehirlendi

NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

12.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:06
Niğde'de aynı aileden 6 kişi sobadan zehirlendi

'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Edikli kasabasında oturdukları evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen İ.D (61), B.D. (35), C.D. (59), S.D. (29), B.N.D (9) ve M.D. (8) ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden aynı aileden 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
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