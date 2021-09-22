Niğde'de Avrupa Hareketlilik Haftası Hareketli Geçecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de Avrupa Hareketlilik Haftası Hareketli Geçecek

Habermetre - Haberler | Toplum
Niğde'de Avrupa Hareketlilik Haftası Hareketli Geçecek

Niğde'de Avrupa Hareketlilik Haftası Hareketli GeçecekNiğde Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftasını çeşitli programlarla kutlayacak.

NİĞDE (Habermetre) - Niğde'de Avrupa Hareketlilik Haftası Hareketli GeçecekNiğde Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftasını çeşitli programlarla kutlayacak. İlk olarak 23 Eylül 2021 Perşembe günü Ramazan Konuş Gençlik Merkezinde etkinliklerin startı verilecek ve bu kapsamda çeşitli spor gösterileri yapılacak. 25 Eylül 2021 Cumartesi günü akşam saat 19. 30'da Derbent Mezarlığı'ndan Yeni Çarşıya bisikletlerle hareket edilecek. Yeni Çarşıda saat 20: 00 ile 22. 00 arasında Gençlik ve Spor il Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde spor etkinlikleri (langırt, step, aeorobik, dart, badminton) düzenlenecek. Sağlıklı bir toplum için sporun önemli olduğunun altını çizen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuşmasında; "Tüm hemşerilerimizi, çağımızın vebası haline gelen obeziteye karşı hareketli bir yaşamı tavsiye ediyoruz. Belediye olarak şehrimizdeki sağlıklı hareketliliği geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Kanal boyu bulvarına yeni bir bisiklet yolu yapıyoruz. İnşallah bu gayede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hareketlilik haftasında gerçekleştireceğimiz programlarımıza tüm halkımız davetlidir" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Joe Biden Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buray
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Niğde'de Avrupa Hareketlilik Haftası Hareketli Geçecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 12:35:16. #1.12#