Niğde'de Avrupa Hareketlilik Haftası Hareketli Geçecek

NİĞDE (Habermetre) - Niğde'de Avrupa Hareketlilik Haftası Hareketli GeçecekNiğde Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftasını çeşitli programlarla kutlayacak. İlk olarak 23 Eylül 2021 Perşembe günü Ramazan Konuş Gençlik Merkezinde etkinliklerin startı verilecek ve bu kapsamda çeşitli spor gösterileri yapılacak. 25 Eylül 2021 Cumartesi günü akşam saat 19. 30'da Derbent Mezarlığı'ndan Yeni Çarşıya bisikletlerle hareket edilecek. Yeni Çarşıda saat 20: 00 ile 22. 00 arasında Gençlik ve Spor il Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde spor etkinlikleri (langırt, step, aeorobik, dart, badminton) düzenlenecek. Sağlıklı bir toplum için sporun önemli olduğunun altını çizen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuşmasında; "Tüm hemşerilerimizi, çağımızın vebası haline gelen obeziteye karşı hareketli bir yaşamı tavsiye ediyoruz. Belediye olarak şehrimizdeki sağlıklı hareketliliği geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Kanal boyu bulvarına yeni bir bisiklet yolu yapıyoruz. İnşallah bu gayede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hareketlilik haftasında gerçekleştireceğimiz programlarımıza tüm halkımız davetlidir" dedi.

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