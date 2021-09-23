Niğde'de 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği düzenlendi - Haberler Spor
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Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Spor
Niğde'de

Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

NİĞDE (AA) - Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte sporcular, tekvando, karate, tenis gösterisi sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Turan Sayın, yaptığı konuşmada, "Avrupa Hareketlilik Haftası"nın temel amacının çarpıcı aktivitelerle hareketli yaşamı sağlamak olduğunu söyledi.

Hafta dolayısıyla her yaştan bireyin spor yapması ve sporun sevdirilmesinin amaçlandığını belirten Sayın, "Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan etkinliklerde kutlanan spor haftası, geleneksel olarak düzenlenmektedir. Önce sağlık, sağlık için spor yapmayı ihmal etmeyelim. Sporun önemini her yerde göstermemiz lazım. Üstümüze düşen görev, sporu her yaşa indirgemektir." ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Ağadayı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan ve sporcular katıldı.

AA / Abdullah Özkul - Spor Haberleri
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