Niğde'de "Avrupa 112 Günü" kutlandı

Niğde'de "Avrupa 112 Günü" kapsamına etkinlik düzenlendi.

Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki etkinlikte stant açıldı, Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğünün araçları sergilendi.

Standı gezen Vali Yılmaz Şimşek, 112 Acil Servis Müdürü İzzet Gebelek'ten bilgi aldı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa 112 Günü"nün 2006'dan beri kutlandığını söyledi.

Şimşek, "112'ye gelen asılsız çağrılar büyük bir problem teşkil ediyor. Türkiye genelindeki çağrıların yüzde 66'sı asılsız çağrı iken ilimizde bu oran yüzde 48 civarında. Türkiye geneline göre bir nebze iyi durumdayız ama biz bunu daha da iyi oranlara çekmemiz gerekiyor. Bu da vatandaşlarımızı bilinçlendirmekle olabilir. Vatandaşlarımız lütfen 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmesin. Bunun idari para cezası da var. 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul ettikleri takdirde bir vatandaşımızın hayatıyla oynadıklarının farkında olsunlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul