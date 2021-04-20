Niğde'de asayiş
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Niğde'de asayiş

Niğde'de asayiş
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 19,98 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ve 6,4 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Asayiş Şubesi ekipleri, Ata Sanayi Bölgesi'nden bir iş yerinden yaklaşık 120 bin lira değerinde alüminyum profil çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede olayı gerçekleştirenlerin işyerinin eski çalışanları olduğunu tespit eden ekipler, Y.Ö. ve E.Y'yi çalınan malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada kent merkezinde hırsızlık, yaralama, silahla tehdit gibi suçlardan haklarında arama kararı bulunan 17 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 3 ay ile 17 yıl 4 ay 15 gün arasında hapis cezası bulunan 9 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 8 şüpheli ise salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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