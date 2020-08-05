Niğde'de asayiş Niğde'de Kurban Bayramı süresince 6 bin 514 araç denetlendi.

Niğde'de Kurban Bayramı süresince 6 bin 514 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 günlük Kurban tatilinde 6 bin 514 araç ve sürücüsü denetlendi, 57 araç trafikten men edildi, 42 trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

Ayrıca, farklı tarihlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA