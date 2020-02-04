Niğde'de asayiş

04.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:54

Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik yaptığı çalışmada, T.Y. ve S.A'yı yakaladı.

Hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. ile 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Aydınlık Caddesi üzerindeki bir marketten yapılan hırsızlık olayıyla ilgili ekipler, O.K. ve T.Y'yi gözaltına aldı.

Hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan T.Y, cezaevine gönderildi, O.K, hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA