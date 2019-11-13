Niğde'de asayiş
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine K.Ç'yi gözaltına aldı.
Üzerinde yapılan aramada 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı hakkında işlem yapıldı.
Asayiş Şubesi ekipleri, "Huzurlu Mahalleler Uygulaması-32" kapsamında ise Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde yaptığı çalışmada, 352 kişi ve 194 aracı sorgulandı. Uygulamada 4 araç sürücüsüne 13 bin 171 lira ceza kesildi.
Niğde ve Bor ilçe ilamat ve infaz bürosunca hakkında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmada da 8 kişi gözaltına aldı.
T.C, M.K. ve N.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer zanlıları serbest bırakıldı.