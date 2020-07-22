Niğde'de arpa tarlasında yangın Niğde'de 50 dönümde etkili arpa, yangında kül oldu.

Niğde'de 50 dönümde etkili arpa, yangında kül oldu.

Merkeze bağlı Dikilitaş köyü Demiroluk mevkisinde 80 dönümlük arpa tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, olayı tarla sahibine, jandarmaya ve itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri, köy sakinleri de traktörle müdahale etti. 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 dönümde ekili arpa yandı.

Jandarma, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA