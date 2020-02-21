Niğde'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
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Niğde'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Niğde'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

21.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:10
Niğde'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Mustafa A. (38) ile arkadaşı Uğur D. ( 27) Merkez Mahallesi'nde birlikte alkol aldıkları sırada aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur D, arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.


Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Şüpheli Uğur D. gözaltına alındı.

Mustafa A'nın 17, Uğur D'nin ise 9 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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