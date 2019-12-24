Niğde'de arazi kavgasında 2 tutuklama
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Niğde'de arazi kavgasında 2 tutuklama

Niğde'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

24.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:19
Niğde'de arazi kavgasında 2 tutuklama

'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.


Merkeze bağlı, köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Ramazan G ile Fikret D, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


Yaralı Cengiz G'nin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Dün çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ramazan (39) ve kardeşi Cengiz G. (35) ile enişteleri Fikret D. (47) yaralanmıştı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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