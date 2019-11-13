Niğde'de aranan FETÖ üyesi yakalandı
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Niğde'de aranan FETÖ üyesi yakalandı

Niğde'de, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, yakalandı.

13.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:12
Niğde'de aranan FETÖ üyesi yakalandı

'de, 2. Ağır Ceza Mahkemesince Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, yakalandı.


Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen Kur-an Kursu öğreticisi M.B'yi Niğde'de yaptığı çalışmayla yakaladı.


Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen M.B, SEGBİS yöntemiyle bağlandığı Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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