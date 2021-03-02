Niğde'de aranan 9 kişi yakalandı
02.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:41
Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 5'i cezaevine teslim edildi.
Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 5'i cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından salıverildi, haklarında 1 yıl 8 ay ile 20 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul