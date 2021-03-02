Niğde'de aranan 9 kişi yakalandı
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Niğde'de aranan 9 kişi yakalandı

02.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:41
Niğde'de aranan 9 kişi yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 5'i cezaevine teslim edildi.

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 5'i cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından salıverildi, haklarında 1 yıl 8 ay ile 20 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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