Niğde'de aranan 71 kişi yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 71 kişiden 32'si cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-30 Kasım 2021 tarihleri arasında gece vakti yağma, hırsızlık, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, kasten öldürme gibi suçlardan haklarında arama kararı bulunan 71 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden 39'u işlemlerinin ardından salıverildi, haklarında 3 ila 17 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 hükümlü cezaevine teslim edildi.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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